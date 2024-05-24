Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabının lansmanı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabının lansmanı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabının lansmanı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, "Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabının lansmanı yapıldı.

        Vali İdris Akbıyık, Bodrum Kalesi Batı Hendeği'nde düzenlenen lansmanda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından ilham alarak başlatılan "Türk Mutfağı Haftası"nın çeşitli etkinliklerle kutlandığı söyledi.

        Hafta kapsamında, Türk mutfağının zenginliğinin ve lezzetinin tüm dünyaya tanıtıldığını aktaran Akbıyık, eşsiz mutfak mirasının gelecek nesillere aktarılması için çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu kaydetti.

        Muğla'nın, Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasında yer alan ve bu bölgenin mutfak geleneklerini harmanlayan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

        "Bölgenin bereketli toprakları ve denizinin cömertliği, Muğla mutfağını taze ve lezzetli ürünlerle donatmaktadır. Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihiyle de büyüleyici bir şehirdir. Her köşesi ayrı bir zenginlikle doludur. Muğla'nın kalbinde yer alan antik kentler, bizleri geçmişin ihtişamlı günlerine götürür ve bize geçmişin derinliklerinden gelen hikayeler fısıldar. Bu hikayelerden yola çıkarak bugün sizlere 41 yemek tarifi ve antik dönem bilgilerini içeren 260 sayfalık 'Antik çağlardan günümüze Muğla Mutfağı' kitabımızı tanıtıyoruz."

        Muğla'da 28 antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akbıyık, kitabın da bu kazı çalışmaları sırasında tespit edilen arkeolojik veriler, sözlü tarih anlatımları ve araştırmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında derlenerek oluşturulmuş önemli bir eser olduğunu kaydetti.

        Muğla Valiliğince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla hazırlanan lansmanda, davetlilere özel yemeklerden ikram edildi.

        Programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile turizmciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        UAD kararına ne dediler?
        UAD kararına ne dediler?
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından
        Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından
        Bodrum FK - Çorum FK maçının ardından
        Bodrum FK - Çorum FK maçının ardından
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum FK - Çorum FK: 0-0 (5-4)
        Bodrum FK - Çorum FK: 0-0 (5-4)
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 2. turu
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 2. turu
        Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı
        Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı