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        Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:18
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        Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, yelkenli teknedeki 22'si çocuk 72 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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