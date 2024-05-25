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        "Vasco Da Gama" kruvaziyeri 1040 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Portekiz bayraklı "Vasco Da Gama" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:21
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        "Vasco Da Gama" kruvaziyeri 1040 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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        Portekiz bayraklı "Vasco Da Gama" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu Alman 1040 yolcu ve 580 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

        Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

        Limasol Limanı'ndan gelen "Vasco Da Gama"nın gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

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