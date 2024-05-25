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        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:15
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        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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