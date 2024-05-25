Muğla'da Ula sarımsağının hasadına başlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen sarımsağın hasadı yapılıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde Osman Gülgün'ün çiftliğinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde üreticilerle bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Değerli bir gen kaynağı olan sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için öncü olmaya çalıştıklarını belirten Saylak, "Geçen yıl kasım ayında Ula sarımsağının yaygınlaştırılması amacıyla proje başlattık. Bu yıl hasat döneminde dekarda ortalama 1000 kilogramın üzerinde ürün bekleniyor." dedi.

Saylak, bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen yüksek kalite Ula sarımsağının üretim ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini, ürünün hem Ula hem de Muğla tarım ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getiren Saylak, "Diğer sarımsaklardan farklı biçimde ortasında diş oluşturmayan Ula sarımsağı bu kendisine has özellikleri nedeniyle bölgede tercih edilen bir ürün. Biz müdürlük olarak bu nadide ürünün yaygınlaştırılması, tarım ve turizme kazandırılması, ayrıca üretici gelirinin artırılması amacıyla çaba gösteriyoruz." diye konuştu.