Muğla'da arazide çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Menekşe Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri iki saat süren çalışmada yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük anız yandı.
Vatandaşlar yangının çevredeki ekili arazilere sıçramaması için önlem aldı.
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