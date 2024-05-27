Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı

Muğla'da farklı okullardan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız Projesi" sona erdi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde konuşan Merkez Müdürü Oktay Tavas, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projede 16 haftalık süre boyunca hem sosyal uyum hem spor etkinlikleri düzenlendiğini belirten Tavas, "Etkinliklerin ardından yaz kampı ve şehirlerarası ziyaret programları katılımcıları bekliyor. Duygularını tanımak, empati, farklılıklara saygı, kültürlerarası iletişim, ekolojik farkındalık gibi konularında atölye çalışmalarının yanı sıra kendi kültürünü ve farklı kültürleri tanımaya yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacak." dedi.