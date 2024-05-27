Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, husumetlilerinden kaçtığı iddia edilen kişinin, otomobille çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, husumetlilerinden kaçtığı iddia edilen kişinin, otomobille çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede 25 Mayıs'ta otomobiliyle husumetlilerinden kaçtığı öne sürülen E.K, Günlükbaşı Mahallesi'nde, Sermet Deringör'ün (76) kullandığı bisiklete çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Deringör, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü E.K. ile husumetlileri oldukları iddia edilen K.K. ve Z.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, hızla yola çıkan otomobilin bisikletliye çarpması, seyir halindeki aracın kapısına bir kişinin tutunması ve kazanın ardından başka bir kişinin otomobilden inmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        4 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı
        Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı
        Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
        Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
        Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar
        Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar
        Yalıkavakspor hentbolda şampiyon
        Yalıkavakspor hentbolda şampiyon
        Bodrum FK kadro istikrarını korudu
        Bodrum FK kadro istikrarını korudu
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi