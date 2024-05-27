Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, hızla yola çıkan otomobilin bisikletliye çarpması, seyir halindeki aracın kapısına bir kişinin tutunması ve kazanın ardından başka bir kişinin otomobilden inmesi yer alıyor.

Sürücü E.K. ile husumetlileri oldukları iddia edilen K.K. ve Z.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada ağır yaralanan Deringör, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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