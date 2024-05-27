Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, farklı zamanlarda Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen ve içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot ve fiber karinalı bot durduruldu.

        Ekipler, 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
        Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını

        Benzer Haberler

        Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı
        Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı
        Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
        Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
        Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar
        Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar
        Yalıkavakspor hentbolda şampiyon
        Yalıkavakspor hentbolda şampiyon
        Bodrum FK kadro istikrarını korudu
        Bodrum FK kadro istikrarını korudu