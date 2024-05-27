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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:43
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin, 20-26 Mayıs'ta Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 33'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 92'si çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 125 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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