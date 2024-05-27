Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı

Ekiplerin, 20-26 Mayıs'ta Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 33'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 92'si çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 125 şüpheliyi yakaladı.

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