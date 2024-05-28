Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.L'nin (48) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Çaykenarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Nazar'a (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekince kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Nazar'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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