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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:18
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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.L'nin (48) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Çaykenarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Nazar'a (41) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekince kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Nazar'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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