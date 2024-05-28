Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" gerçekleşti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin "beldiye başkanını sınıfa getireceğim" vaadini gerçeğe dönüştürdü.

Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, sınıf başkanlığı seçimini kazanmak için arkadaşlarına bazı vaadlerde bulundu. Sevim'in vaadlerinden biri de ilçe belediye başkanını okuluna getirmek oldu.

Seçimi kazanan Sevim, Belediye Başkanı Akdenizli'yi sınıflarına davet etti.