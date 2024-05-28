Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İlçe Şehir Stadı'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenmanı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve yönetim kurulu üyesi İsmail Erdoğan da takip etti.

        İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'dan mutlu bir şekilde döneceklerine inandıklarını söyledi.

        Geçen yıldan yarım kalan bir hikayeleri olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

        "İnşallah yarım kalan hikayeyi bu yıl bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızın motivasyonu, olaya bakış açıları ve kendilerine olan güvenleri çok iyi. Maçın oynanacağı yer biraz uzak. Bize yaklaşık bin kilometre. Buna rağmen taraftarlarımızın mutlaka o gün orada olacağına inanıyorum. Bizi Adana'da yalnız bırakmayacaklardır. Onlara çok ihtiyacımız var. Seyircimiz bizim için önemli bir güç."

        Futbolculardan Ondrej Celustka da maça hazır olduklarını dile getirerek, "Sahada her şeyi yapmak için motivasyonumuz çok yüksek. Ailemiz gibi olan taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çorum maçında desteklerini çok fazla hissettik. Aynı desteği Adana'da da verecekler. Hep birlikte çok güçlüyüz inşallah şampiyonluğu getirecek etkiyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı

        Benzer Haberler

        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı
        Bodrum FK kasasını dolduracak
        Bodrum FK kasasını dolduracak
        Tilki öldürdüğünü ihbar eden komşuya darp iddiası
        Tilki öldürdüğünü ihbar eden komşuya darp iddiası