Muğla'da cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, başında ve elinde yara olan Şenol Mert'in cesedi bulunmuştu. Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobille park halindeki birkaç araca çarparak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

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