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        Muğla'da cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:25
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        Muğla'da cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, Şenol Mert’in (58) cesedinin bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobille park halindeki birkaç araca çarparak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

        Otomobildeki Mert'in yaralandığı ve D.S'nin arkadaşını sanayi sitesine yaralı halde bıraktığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, başında ve elinde yara olan Şenol Mert'in cesedi bulunmuştu. Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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