Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da turizmciler sezonun iyi geçmesini bekliyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmciler, bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayarak iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da turizmciler sezonun iyi geçmesini bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmciler, bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayarak iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirtti.

        Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, ilçenin bu yıl da turizmde ön planda olacağını söyledi.

        Deniz ve hava yoluyla çok sayıda turistin geleceğini ifade eden Dengiz, "Bodrum'a bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tam anlamıyla sezonu açtık. Turizmciler olarak misafirleri ağırlamaya hazırız." dedi.

        İlçede yaklaşık 50 yıldır turizmcilik yapan Galip Gür de Kurban Bayramı tatiliyle sezonun belli bir yoğunluğa ulaşacağını kaydetti.

        Amaçlarının turizm sezonunu 6 aya çıkarmak olduğunu dile getiren Gür, "Bu süreler içerisinde dolu dolu turizm yapmak istiyoruz. Bu yıl geçen yıldan biraz daha iyi geçecek gibi gözüküyor. Rezervasyonlara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bodrum kültür, tarih ve doğa olarak birçok özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu nedenle her kesime hitap ediyor." diye konuştu.

        - "Her kesime hitap ediyor"

        Turizmci Yılmaz Algül ise Bodrum'da iç pazarda geçen yılki gibi hareketlilik yaşanacağına dikkati çekti.

        Yurt içinden gelen konuklarının ilçede istedikleri her tatil konseptini bulabildiğini anlatan Algül, "Pansiyonculuk, otelcilik, beş yıldız ve her şey dahil, hepsi var." ifadesini kullandı.

        İlçedeki bir otelin genel müdürü Alişir Şahin, İngiltere başta olmak üzere, Almanya, Polonya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden tatilcilerin Bodrum'a ilgi gösterdiğini belirtti.

        Bodrum'un her kesime hitap ettiğinden çok tercih edildiğini vurgulayan Şahin, "Bodrum özellikle eğlence, gastronomi, doğa ve kültürel olarak zengin bir destinasyon. Ekonomik anlamda çok lüks segmente de dar gelirliye de hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı
        Bodrum FK kasasını dolduracak
        Bodrum FK kasasını dolduracak