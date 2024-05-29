Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti

        Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin Halk Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning in Public Education) projesi kapsamında Çekya'ya gittiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin Halk Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning in Public Education) projesi kapsamında Çekya'ya gittiği bildirildi.

        Merkezden yapılan açıklamada, programın Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Personel Hareketliliği çerçevesinde 15-19 Nisan'da gerçekleştiği kaydedildi.

        Kurumdan proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Muammer Aslan, Ezgi Kadıoğlu, Rusça öğretmeni Elif Durak ve beden eğitimi öğretmeni Levent Demirbaş’ın etkinliğe katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğretmenlerimiz Educanet Kurs Merkezi'nde 'Flipped Classroom' kursuna katılarak Çek eğitim sistemini incelemişlerdir. Hem Ters Yüz Öğrenme Modeline uygun sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hem de bu öğrenme modelini etkili bir şekilde uygulamak için kullanabilecekleri online platform ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinmişlerdir. Ayrıca kurs merkezinde aynı sınıfı paylaştıkları Belçikalı meslektaşları ile fikir alışverişlerinde bulunarak hem dil gelişimlerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamışlardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Bodrum'da turizmciler sezonun iyi geçmesini bekliyor
        Bodrum'da turizmciler sezonun iyi geçmesini bekliyor
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin "belediye başkanını getireceğim vaadi" ger...
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Datça'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlandı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı
        Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayraklı