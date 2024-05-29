Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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