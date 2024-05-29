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        Bodrum Sağlık Vakfı yararına "4. Beyaz Gece" etkinliği düzenlendi

        Bodrum Sağlık Vakfı yararına, "4. Beyaz Gece" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:10
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        Bodrum Sağlık Vakfı yararına "4. Beyaz Gece" etkinliği düzenlendi
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        Bodrum Sağlık Vakfı yararına, "4. Beyaz Gece" etkinliği gerçekleştirildi.

        Bodrum Mandalin Sound'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci'nin de arasında olduğu çok sayıda protokol üyesi ile sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.

        Özel gereksinimli bireyler yararına yapılan etkinliğin biletlerinin 10 gün öncesinden tükendiği belirtildi.

        Davetlilerin, saflığı ve iyiliği temsil eden beyaz giysilerle katıldığı etkinlikte, şarkıcı Sibel Tüzün sahne aldı.

        Sunuculuğunu, vakfa desteğini yıllardır sürdüren Alp Kırşan'ın üstlendiği etkinlikte konuşan Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, Bodrum'un en büyük sivil toplum projesi olan vakfın birbirinden kıymetli onlarca projeye imza atmasını vakıf dostlarına borçlu olduğunu belirtti.

        Vakfın Bodrum'un vakfı olduğunu belirten Balaban, "Vakfın başarısı vakfımıza gönül vermiş siz sevgili dostlarımıza aittir. Bilim adamı Isaac Newton beyaz rengin tüm renklerin birleşimi olduğunu kanıtlamıştır. Biz de farklı renklerde bireylerden oluşuyoruz ama aynı amaca hizmet için bir araya geldiğimizde beyazlara bürünüyoruz. Bu gurur hepimizin." dedi.

        Balaban, konuşmasını vakfın kurulmasına vesile olanlara, genel kurul üyelerine, vakfa 100kw gücünde güneş enerji sistemi kurarak jeneratör bağışlaması nedeniyle geceye onur konuğu olarak davet edilen Orhan Ertim'e, geceye destek veren tüm sponsorlara tek tek teşekkür ederek sürdürdü.

        Plaket töreninin ardından konuşan Sibel Tüzün de gündüz saatlerinde vakıf binasını ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Öğrencilerin içindeki yaşam sevinci, yaratıcılık, sizlerin sayesinde, sanatla ortaya çıkıyor. İki sene önce yine gelmiştim ancak atölyeleri gezmek nasip olmamıştı. Bu kez ayağımın tozuyla, atölyelerde onlarla bir araya geldim. Birlikte vakit geçirdik, gerçekten çok değerli. Burada olmanız o çocukların hayatlarını değiştirmeniz demek. Bu gecenin anlamı çok büyük."

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