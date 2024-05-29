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        Fethiye'de Jimnastik Şenliği'nde minikler hünerlerini sergiledi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Jimnastik Şenliği'nde çocuklar hünerlerini segiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:11
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        Fethiye'de Jimnastik Şenliği'nde minikler hünerlerini sergiledi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Jimnastik Şenliği'nde çocuklar hünerlerini segiledi.

        Kaymakamlık himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Fethiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe, 110 sporcu katıldı.

        İlçede faaliyet gösteren kulüplerden minikler A ve B kategorilerindeki sporcuların gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, ilçenin her spor branşında önemli bir ivme kazandığını söyledi.

        Yiğit, "Sporunu bir adım daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Jimnastik sporunda ilçe olarak son yıllarda birçok başarı kazandık. Çocuklarımızın sporun içinde kalması bizler için büyük önem taşıyor." dedi.

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