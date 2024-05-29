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        Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:24
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        Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.D'nin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, benzer suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, ikametinin üst kat balkonunda saklanır vaziyette yakaladı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan bir cihaz, çok sayıda manyetik şeritli kart, çok sayıda banka kartı, bir dizüstü bilgisayar, bir tablet, harici bellek, 3 sim kartı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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