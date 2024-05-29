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        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:40
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        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça Aktur mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekipler, 9'u çocuk 16 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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