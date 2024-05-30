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        İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçeğe dönüştü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayış yaparak hayalini gerçekleştirme heyecanı aksiyon kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:26
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        İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçeğe dönüştü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayış yaparak hayalini gerçekleştirme heyecanı aksiyon kamerayla kaydedildi.

        Ölüdeniz Mahallesi'nde ailesiyle tatilini geçiren Harrison Walker, yamaç paraşütü pilotu Nurten Şimşek ile Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden uçtu.

        Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen ve Ölüdeniz'in güzel manzarasını seyreden çocuğun mutluluğu ve heyecanı aksiyon kamerayla görüntülendi.

        Harrison Walker, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Uçuşun güzel geçtiğini ifade eden Harrison, "Manzara muhteşemdi. Aşağıdaki manzarayı seyrederken uçuyordum. Çok huzur vericiydi. Ülkemde arkadaşlarıma da yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye edeceğim." dedi.

        Yamaç paraşütü pilotu Nurten Şimşek ise Babadağ'dan çocukların ebeveynlerinin rızasıyla pilotlarla çiftli atlayış yapabildiğini kaydetti.

        İngiltere'den gelen küçük misafirleriyle güzel bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Şimşek, "Daha küçük yolcularımız da oldu. Onlara özel oturma alanı ve kasklarımız var. Güvenli şekilde uçuş yapıyoruz. Geçen gün de 80 yaşında bir kişiyle güvenli şekilde uçuş gerçekleştirdik. Oldukça keyifli bir manzaramız var. Uçuşun ardından herkes yamaç paraşütünün ne kadar keyifli ve güvenli olduğunu anlıyor." diye konuştu.

        Şimşek, çocukların yetişkinlere göre daha cesaretli olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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