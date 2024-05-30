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        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan kararla, havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:30
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        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan kararla, havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri belirleyerek milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak için yangınlarla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Bu kapsamda Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan karar doğrultusunda, ​​​​​​yetkili makamlardan izin alınmadan ormanlık sahalara girilmesi, piknik yapılması ve mola verilmesi yasaklandı.

        Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı da belirtildi.

        Alınan karar kapsamında aralarında Bodrum Yarımadası, Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça, Marmaris, Yatağan, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Dalaman gibi ormanların yoğun olarak bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.

        Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilemeyecek, ormanlık alanlarda sürek avı, etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek.

        Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadır kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına da yasak getirildi.

        Bölgelerde denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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