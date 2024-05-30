Datça'da yapımı devam eden Yat Limanı Projesi'ne tepki ve destek eylemleri

Her iki grup da açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki grup arasında olay çıkmasına engel oldu.

İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde yapımı başlanan ve itirazlar nedeniyle mahkeme sürecindeki Datça Yat Limanı Projesi'nin yapılmasını istemeyen Muğla Çevre Platformu üyesi grup ile projeyi destekleyenler yaklaşık birer saat arayla inşaat sahası önünde basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bazı esnaf ve vatandaşlar, yapımına başlanan Yat Limanı Projesi'ne karşı çıkan çevrecilere tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.