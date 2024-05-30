Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da yapımı devam eden Yat Limanı Projesi'ne tepki ve destek eylemleri

        Muğla'nın Datça ilçesinde bazı esnaf ve vatandaşlar, yapımına başlanan Yat Limanı Projesi'ne karşı çıkan çevrecilere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da yapımı devam eden Yat Limanı Projesi'ne tepki ve destek eylemleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde bazı esnaf ve vatandaşlar, yapımına başlanan Yat Limanı Projesi'ne karşı çıkan çevrecilere tepki gösterdi.

        İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde yapımı başlanan ve itirazlar nedeniyle mahkeme sürecindeki Datça Yat Limanı Projesi'nin yapılmasını istemeyen Muğla Çevre Platformu üyesi grup ile projeyi destekleyenler yaklaşık birer saat arayla inşaat sahası önünde basın açıklaması yaptı.

        Alanda toplanan kalabalık, Muğla Çevre Platformu üyelerinin basın açıklamasına engel olmak istedi.

        Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki grup arasında olay çıkmasına engel oldu.

        Her iki grup da açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!
        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Muğla'da ormanlara giriş yasaklandı
        Muğla'da ormanlara giriş yasaklandı
        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şika...
        Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şika...
        İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçeğe dönüştü
        İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçeğe dönüştü
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı
        Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı