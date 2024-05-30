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        Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü, çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:45
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        Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü, çevre temizliği yaptı.

        Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 40 hükümlü, Yarımada bölgesinde bulunan Boncuklu Koyları ve Oyuktepe mevkisindeki çöpleri topladı.

        Adalet Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılmak üzere bölgeden götürüldü.

        Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir şekilde çevreyi kirletiyoruz. Ne zaman işin içine girip temizlemeye başlayınca anlıyoruz çevremizi temiz tutmak konusunda ne kadar duyarsız olduğumuzu. Fethiye'yi hep beraber korumalıyız. Bu vesile ile katılım sağlayan hükümlülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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