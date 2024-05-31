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        Bodrum FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:26
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        Bodrum FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
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        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.

        Meydanda toplanan binlerce kişi ellerinde Bodrum FK bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, çalan Bodrum FK marşlarıyla galibiyeti kutladı.

        Aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'na gelen taraftarlar, Süper Lig heyecanını dans ederek kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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