Bodrum FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

Aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'na gelen taraftarlar, Süper Lig heyecanını dans ederek kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.

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