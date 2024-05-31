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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:19
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        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı ile orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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