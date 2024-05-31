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        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı

        TCG Nusret Müze Gemisi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:43
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        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
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        TCG Nusret Müze Gemisi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Fethiye İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Buraya demirleyen gemi, ziyarete açıldı.

        Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, gemide fotoğraf da çektirdi.

        İlçede eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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