GÜNCELLEME - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.