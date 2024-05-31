Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kurtarılanlardan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.

        Kayıp olduğu sanılan kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

        Aramalarda biri kadın 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Düzensiz göçmenlerin cesetleri Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracına alınarak morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına a...
        Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına a...
        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
        TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
        Çinli turistler salgın nedeniyle verdikleri aradan sonra Babadağ'a döndü
        Çinli turistler salgın nedeniyle verdikleri aradan sonra Babadağ'a döndü
        Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
        Bodrum açıklarından göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü,...
        Bodrum açıklarından göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü,...
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü