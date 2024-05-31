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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:55
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekiplerce, Kırcagız Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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