Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce, Kırcagız Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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