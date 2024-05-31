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        Muğla'da turistik işletmelerde gıda denetimi yapıldı

        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletmelere yönelik gıda denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:50
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        Muğla'da turistik işletmelerde gıda denetimi yapıldı
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        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletmelere yönelik gıda denetimi yaptı.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla günübirlik teknelerin de yer aldığı 252 turizm işletmesindeki gıdaları inceledi.

        Denetimlerde 3 günübirlik gezi teknesinde sahte alkol ele geçirildi.

        İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekiplerince idari yaptırım uygulanan sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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