Muğla'da turistik işletmelerde gıda denetimi yapıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla günübirlik teknelerin de yer aldığı 252 turizm işletmesindeki gıdaları inceledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletmelere yönelik gıda denetimi yaptı.

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