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        Bodrum'da avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında iddianame

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklardan G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:12
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        Bodrum'da avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında iddianame
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili sanıklardan G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

        Avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın ölümüne ilişkin tutuklanan sanık G.Ö. hakkında "tasarlayarak öldürme", tutuksuz sanık O.K. hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, G.Ö'nün her iki maktulü öldürme kararını önceden aldığı, temin ettiği ruhsatsız silahı yanına alıp maktullerle buluştuğu belirtildi.

        Sanığın Çam ve Çavdar'ı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, O.K'nin ise olayın başında sonuna kadar G.Ö'ye yardım ettiği vurgulandı.

        İddianamede, G.Ö'nün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, O.K'nin ise 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Olay

        Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 21 Eylül 2023'te, otomobilin arka kısmında oturan kişi, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ı silahla öldürmüştü. Gözaltına alınan G.Ö. ile O.K. 22 Eylül 2023'te tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine O.K. 28 Kasım 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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