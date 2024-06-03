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        Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlama etkinliği düzenlendi

        Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlaması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 03.06.2024 - 00:42
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        Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlama etkinliği düzenlendi
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        Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlaması etkinliği gerçekleştirildi.

        Bodrumspor Gümbet Tesisleri'nden konvoy halinde üzeri açık otobüsle çıkan futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar şehir turu yaptı. Gümbet Mahallesi'nde başlayan tur, Değirmenler, Neyzen Tevfik Caddesi'nden sonra Bodrum Belediye Meydanı istikametine devam etti.

        Futbolcular ve yöneticiler, takımı taşıyan üzeri açık otobüsten taraftarlara el salladı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Konvoy yoğun kalabalık arasından Bodrum Belediye Meydanı'na güçlükte ulaştı. Bu sırada güzergahtaki işletmeler de şampiyonluk şarkıları çalarak takıma destek verdi.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirterek, "İçimi çok farklı bir his kapladı çünkü benim hayalimdi hem şampiyonluk hem de Süper Lig'de hocalık yapmak. İnşallah bu sene nasip olursa hayalimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Bodrum FK'lı oyuncu Kenan Özer de son maça kadar çok güzel, çok tatlı heyecanlar yaşadıklarını dile getirerek, takıma gösterdiği fedakarlık için tebrik etti.

        Bodrum Fk'lı oyuncu Celal Dumanlı da şampiyonluğu doyasıya kutlayacaklarını söyledi.

        - Kutlamalar Bodrum Belediye Meydanı'nda yapıldı

        Bodrum Belediye Meydanı'ndaki kutlamalara ise binlerce kişi katıldı. Bodrum FK yönetimi, futbolcular ve çalışanlar sahneye davet edilerek alanı dolduranları selamladı. Şampiyonluk kutlamalarına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de arasında olduğu protokol üyeleri katıldı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, gecede yaptığı konuşmada, 1931'den bu yana Bodrumluların çok büyük meşakkatlerden geçtiğini ifade ederek, "Bugün Bodrum Süper Lig'de tüm Muğla tek yürek olmuş hepsinin kalbi Bodrum FK için çarpıyor. İnşallah bu kahraman sporcularımız Süper Lig'de de güzel başarılara imza atacaklar. Biz Muğla Valiliği olarak Bodrum FK'nin yanında olacağız. İnşallah Bodrum'a güzel bir stat kazandırmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

        Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk de alanı dolduran ilçe sakinlerine teşekkür ederek, maçların Bodrum'da oynanması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ve bu konuda da yetkililerden destek istediklerini söyledi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de birer konuşma yaparak, oyuncuları tebrik etti.

        Yapılan konuşmaların ardından yöneticiler ve futbolcular Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı. Sanatçı Bülent Sertaç'ın da konser verdiği gecede havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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