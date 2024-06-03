Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

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