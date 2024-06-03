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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:15
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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı
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        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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