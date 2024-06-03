Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla evleri beyaza büründü

        Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla evleri beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

        Kireç dağıtımı dolayısıyla Kiramettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Menteşe Belediyesi Başkanı Gonca Köksal, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen ücretsiz kireç dağıtımının bu yıl da tekrarladığını söyledi.

        Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Köksal, "Kırmızı kiremitleri, beyaz badanalı evleri ile tanınan Menteşe kentsel sit alanında çocuklarımızla badana yaptık. Menteşe'de yaz aylarında evlerin beyaz badanaya boyanması bir gelenek. Biz de bu geleneğimizi yaşatıyor ve mahallelerimizi birlikte güzelleştiriyoruz. Daha temiz bir Menteşe için çalışacak, kentsel sit alanı içerisindeki tarihi dokumuzu hep birlikte koruyacağız." dedi.

        Kentsel sit alanındaki Kiramettin, Camikebir, Karamehmet, Karşıyaka, Hacı Rüstem Balıbey, Şeyh, Müştakbey ve Orta mahallelerinde 30 ton kireç dağıtımının yapıldığı etkinlikte Başkan Köksal ve beraberindekiler çocuklar ve mahalle sakinleri ile badana yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutukl...
        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutukl...
        Muğlaspor'da Kanber iddiası
        Muğlaspor'da Kanber iddiası
        Şampiyon Bodrum'a yakışan kutlama
        Şampiyon Bodrum'a yakışan kutlama
        Köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor
        Köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor
        Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlama etkinliği düzen...
        Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlama etkinliği düzen...