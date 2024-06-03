Marmaris'te ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Armutalan Mahallesi'ndeki ağaçtan 4 gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine AKUT ekibi geldi.
Merdiven ve ip teknikleri kullanarak ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, kediye ulaştı.
Kurtarılan kedi, sokağa salındı.
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