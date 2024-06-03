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        Marmaris'te ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:39
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        Marmaris'te ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

        Armutalan Mahallesi'ndeki ağaçtan 4 gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine AKUT ekibi geldi.

        Merdiven ve ip teknikleri kullanarak ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, kediye ulaştı.

        Kurtarılan kedi, sokağa salındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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