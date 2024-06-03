Bodrum'da avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık G.Ö, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, farklı illerin barolar birliği temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık O.K. ise duruşmaya Denizli'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müşteki avukatları O.K'nin Bodrum'a gelmesini ve duruşmaya katılmasını, sanıkların savunmalarının alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, G.Ö'nün tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık O.K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca O.K'nin sonraki duruşmada hazır bulunması kararlaştırıldı. Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukata şiddet vakalarındaki son yıllardaki anormal artışı her fırsatta dile getirdiklerini söyledi. Bodrum'da avukata şiddet vakalarının en ağır sonuçlarından birisinin yaşandığını ifade eden Sağkan, "Her iki sanığın iştirak halinde bu eylemi gerçekleştirdiği inancındayız. Buna ilişkin meslektaşlarımız teknik anlamda hazırlıklarını yaptı. Beklentimiz adalet, her dosyada olduğu gibi maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır." dedi.

- "Avukatlar, hakaret ve tehditlere maruz kalmakta ve maalesef öldürülmektedir" Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün ise Erdal Çam'ın sadece avukatlık görevini yerine getirdiği için müvekkil tarafından katledildiğini söyledi. Avukatların müvekkilleri veya karşı taraf tarafından sürekli şiddete uğradığını savunan Akgün, "Avukatlar, hakaret ve tehditlere maruz kalmakta ve maalesef öldürülmektedir. Muğla Barosu olarak bu sürecin yakın takipçisi olduk. Şiddetin her türlüsüne karşı olan Muğla Barosu olarak da bugün Bodrum Adliyesi'nde değerli avukatımız Erdal Çam ve emekli icra müdürümüz Özcan Çavdar'ın katillerinin yargılanmasını takip etmek üzere burada bulunduk. Onlar da yargılamada bir avukattan yardım isteyecekler ve avukatın yardımıyla savunmalarını tamamlayacaklar." ifadelerini kullandı.