Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, 27 Mayıs-2 Haziran'da Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 31'i kesinleşmiş hapis cezası ve 56'sı çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 87 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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