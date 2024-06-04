Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ sanığı yakalandı

Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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