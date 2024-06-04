Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde tatile gelen Güniz A, dün kaldığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Güniz A, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Eski polis memuru olan Güniz A'nın, amirini tehdit etmekten dolayı meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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