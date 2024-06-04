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        Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:23
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        Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'nde tatile gelen Güniz A, dün kaldığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan Güniz A, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Eski polis memuru olan Güniz A'nın, amirini tehdit etmekten dolayı meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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