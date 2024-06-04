Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Eski polis memuru olan Güniz A'nın, amirini tehdit etmekten dolayı meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde tatile gelen Güniz A, dün kaldığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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