Bodrum'a Resilient Lady kruvaziyeriyle 2 bin 342 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 342 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 342 yolcu geldi.
Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik, 2342 yolcusu ve 1150 personeli bulunan dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Gemiden inen, çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.
Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
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