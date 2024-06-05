Bodrum'a Resilient Lady kruvaziyeriyle 2 bin 342 turist geldi

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gemiden inen, çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

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