Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Toplanan delillerin ardından Ortaca ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 kadın da kurtarıldı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınları izinsiz çalıştırdıkları tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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