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        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:34
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        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınları izinsiz çalıştırdıkları tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından Ortaca ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 kadın da kurtarıldı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 fişek, 4 bıçak, 3 pasaport, 2 hesap çizelgesi defteri, 17 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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