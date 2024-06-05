Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da tekneyle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde araç yolunun olmadığı plaja teknelerle ulaşan gönüllüler kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da tekneyle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde araç yolunun olmadığı plaja teknelerle ulaşan gönüllüler kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı.

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi, bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

        Günlük tur ve mavi yolculuk teknelerinin uğrak yerlerinden Akvaryum Koyu ve Adaboğazı mevkisindeki plaja teknelerle ulaşan gönüllüler, kıyıdaki atıkları topladı. Dalgıçlar ise deniz dibi temizliği yaptı.

        Poşet ve çuvallara konulan plastik ve cam şişe, plastik boru, teneke kutu ve ambalaj atıkları gibi çeşitli atıklar, Bodrum ve Gökova Körfezi'nde hizmet veren atık toplama teknesine yüklendi.

        Etkinliğe eşi Yasemin Çit ile katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, AA muhabirine, gönllülerle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

        Bölgenin bu yıl daha temiz olduğuna dikkati çeken Çit, "Burayı daha temiz buldum, mutluyum. Görevimizi yapıyoruz. Vatandaşımız daha duyarlı. Herhalde gelecek sene bu kadar da atık olmayacak." dedi.

        Her yıl bölgede temizlik çalışması yaptıklarını belirten DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç de bu yıl daha az atık gördüklerini ifade etti.

        Amaçlarının farkıındalık oluşturmak olduğuna işaret eden Dinç, "Bu çalışmaları küçüklerimize örnek teşkil etmesi için yapıyoruz. Aslında temizlemekten ziyade kirletmemek gerektiği mesajını vermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl az çöp çıkar veya hiç çıkmaz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da mavi vatanı korumak için vatandaşların daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?

        Benzer Haberler

        Başından vurulmuş olarak yaralı bulunan avukat, intihara kalkışmış
        Başından vurulmuş olarak yaralı bulunan avukat, intihara kalkışmış
        Bodrum'da öğrenciler Mazı sahilini temizledi
        Bodrum'da öğrenciler Mazı sahilini temizledi
        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Bodrum'a Resilient Lady kruvaziyeriyle 2 bin 342 turist geldi
        Bodrum'a Resilient Lady kruvaziyeriyle 2 bin 342 turist geldi
        Muğla'daki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti
        Muğla'daki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti
        Bodrum'da Celal'in gurur koleksiyonu
        Bodrum'da Celal'in gurur koleksiyonu