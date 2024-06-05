Fethiye'de yamaç paraşütü pilotlarına olası kazalara karşı eğitim verildi

"Meydana gelen kazaların azaltılması maksadıyla Fethiye Kaymakamlığı oluru doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri tarafından S.S. Ölüdeniz Fethiye Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm ve İşletme Kooperatifi koordinesinde 'Meydana gelen kazalar ve analizi, kazaların oluş nedenleri, alınması gereken önlemler' konularında 200 yamaç paraşüt pilotuna eğitim verilmiştir."

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin önemli turizm merkezlerinden Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ’daki yamaç paraşütü pistlerinden yıllık ortalama 220 bin kişinin yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.