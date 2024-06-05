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        Fethiye'de öğrenciler atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergilediler

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler, atıklardan yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:33
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        Fethiye'de öğrenciler atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergilediler
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler, atıklardan yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

        Fethiye Belediyesi tarafından, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe 10 okuldan 33 öğrenci katıldı.

        Poşet, gazete kağıdı, tül, çöp poşeti, köpük, karton, pet şişe, pet bardak, kavanoz kapağı ve pipet kullanarak tasarlanan elbiseler izleyicilerin beğenisini topladı.

        Defilede, Özel Ata İlköğretim Okulu birinci, Vali Recai Güreli İlköğretim Okulu ikinci, Şehit Orçun Munyas İlkokulu ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak verdi.

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