Fethiye'de öğrenciler atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergilediler

Defilede, Özel Ata İlköğretim Okulu birinci, Vali Recai Güreli İlköğretim Okulu ikinci, Şehit Orçun Munyas İlkokulu ise üçüncü oldu.

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