Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan lastik botta ise 7'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Fethiye'de öğrenciler atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergilediler
        Fethiye'de öğrenciler atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergilediler
        Fethiye'de yamaç paraşütü pilotlarına olası kazalara karşı eğitim verildi
        Fethiye'de yamaç paraşütü pilotlarına olası kazalara karşı eğitim verildi
        Bodrum'da tekneyle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
        Bodrum'da tekneyle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
        Başından vurulmuş olarak yaralı bulunan avukat, intihara kalkışmış
        Başından vurulmuş olarak yaralı bulunan avukat, intihara kalkışmış
        Bodrum'da öğrenciler Mazı sahilini temizledi
        Bodrum'da öğrenciler Mazı sahilini temizledi
        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Muğla'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 8 zanlı yakalandı