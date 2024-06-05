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        Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:48
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        Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

        Lastik bottaki 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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