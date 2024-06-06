Fethiye'de Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi yapıldı

Beşkaza Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin’den defol", "Soykırıma hayır", "Fethiye burada Filistin'in yanında" sloganları atttı. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuş yaptı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Fethiye Birlik ve İyilik Platformu, Fethiye Kaymakamlığı ile belediye önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, sahil bandında toplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.