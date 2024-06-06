Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 5 dönüm zirai alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı

        Benzer Haberler

        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi yapıldı
        Fethiye'de Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi yapıldı
        Vali Akbıyık: Valiliğin inşaat serbestisi konusunda herhangi bir kararı bul...
        Vali Akbıyık: Valiliğin inşaat serbestisi konusunda herhangi bir kararı bul...
        Fethiye'de "Atık Getirme Merkezi" hizmete açıldı
        Fethiye'de "Atık Getirme Merkezi" hizmete açıldı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan turizm bölgelerinde inşaat kısıtlamasına yönelik a...
        Muğla Valisi Akbıyık'tan turizm bölgelerinde inşaat kısıtlamasına yönelik a...
        Fethiye'de motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Fethiye'de motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı