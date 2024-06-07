Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında, 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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