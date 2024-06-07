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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:26
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
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        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Operasyonlar kapsamında, 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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